 

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

19.08.2020, 11:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьером страны действующего главу правительства Романа Головченко с последующим согласованием назначения Палатой представителей Национального собрания.

Другим указом президент назначил членов правительства, пишет БелТА.

Николая Снопкова глава государства назначил первым заместителем премьер-министра. Также президент назначил нескольких других заместителей председателя правительства: Владимира Кухарева, Юрия Назарова, Игоря Петришенко, Александра Субботина.

Владимир Колтович назначен министром антимонопольного регулирования и торговли, Руслан Пархамович – министром архитектуры и строительства, Юрий Караев – министром внутренних дел, Андрей Хмель – министром жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Караник – министром здравоохранения, Владимир Макей – министром иностранных дел, Игорь Луцкий – министром информации, Юрий Бондарь – министром культуры, Виктор Хренин – министром обороны.

Напомним, за последние дни президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. Так, телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 15 августа. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам».



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