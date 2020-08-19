Сборная РФ по футболу проведет матчи без зрителей

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19.08.2020, 22:08, Новости дня

Ближайший матч национальной футбольной сборной РФ в Лиге наций с Сербией состоится при пустых трибунах. Матч назначен на 3 сентября в Москве.

«До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший – 3 сентября с командой Сербии в Москве», – передает ТАСС слова главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

По его словам, РФС будет строго соблюдать предписанные UEFA меры безопасности и проведет все матчи на высшем уровне.

Отмечается также, что российские футболисты сыграют с сербами на выезде 18 ноября. Со сборной Венгрии встреча состоится 6 сентября, еще раз они сыграют в Москве 14 октября. Домашний матч с Турцией российская сборная проведет 11 октября, выездная встреча назначена на 15 ноября.

Финальная часть турнира завершится 8 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в системе судейства российского футбола произойдут изменения.



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