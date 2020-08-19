Захарова оценила решение Литвы запретить въезд Лукашенко

19.08.2020, 21:48, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Браво!» – сообщила Захарова в Facebook, подчеркнув, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», который подтверждает «участие Звпада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

Напомним, МИД Литвы внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.