 

Африканский союз приостановил членство Мали

19.08.2020, 21:08, Новости дня

Африканский союз (АС) объявил о приостановке членства Мали в этой региональной организации и потребовал освобождения ее президента Ибрагима Бубакара Кейты, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Совет мира и безопасности АС.

Организация «приостанавливает (членство) Мали в Африканском союзе до возвращения конституционного порядка и требует освобождения президента Бубакара Кейты, премьер-министра и других должностных лиц правительства, насильно арестованных армией», цитирует издание заявление Совета мира и безопасности, передает «Интерфакс».

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / В Германии работницы секс-индустрии требовали разрешить работу борделей

19.07 / Вице-спикер Рады назвала легализацию игорного бизнеса поспешной

11.08 / “Шахтер” вышел в полуфинал Лиги Европы

24.06 / В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

31.07 / Доктор Мясников объяснил, почему не надо бояться роста числа случаев коронавируса

20.07 / В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака, США ввели санкции против Кадырова. Главное за день

16.08 / Мнения: Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

30.06 / Рубль завершает месяц под давлением: курс евро превысил 80 рублей

10.07 / Фургала поместили в СИЗО «Лефортово»

28.07 / Кучма ушел из контактной группы в Минске – Офис президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска