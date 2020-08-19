Теннисист Кафельников разочаровался в РФ и решил уехать в Европу

19.08.2020, 21:08, Новости дня

Самый титулованный российский теннисист в истории страны, заслуженный мастер спорта Евгений Кафельников сообщил о планах покинуть страну и перебраться в Европу.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», – написал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион подал иск о признании права собственности на квартиру и гараж в центре Москвы стоимостью свыше 35 млн рублей.

Заниматься теннисом Кафельников начал в шесть лет. Первыми тренерами спортсмена были Валерий Шишкин и Анатолий Лепешин. В 1989 году Кафельников стал чемпионом СССР по теннису среди юношей в одиночном разряде, а в 1991 году завоевал звание чемпиона РФ в одиночном и парном разрядах, передает РИА «Новости».

Профессиональную карьеру Кафельников начал в 1992 году, выиграв 26 турниров АТР в одиночном разряде и 27 – в парном. В 1996 году он первым из российских теннисистов выиграл «Ролан Гаррос» в одиночном и парном (с чешским теннисистом Даниэлем Вацеком) разрядах. В 1997 и 2002 годах также становился чемпионом «Ролан Гаррос» в парном разряде, а в 2003 году вышел в финал парных соревнований парижского турнира Большого Шлема.

Теннисист пять раз выигрывал Кубок Кремля в Москве (1997-2001 годы) и трижды побеждал на турнире АТР в немецком Галле (1997, 1998, 2002).

В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) Кафельников завоевал золотую медаль в одиночном разряде, а в 2002 году в составе сборной РФ выиграл Кубок Дэвиса. Признан лучшим российским теннисистом столетия.

В 2003 году Кафельников ушел из большого тенниса, не сделав при этом официального заявления о своем решении.