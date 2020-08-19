 

Мавзолей на Красной площади проверят после анонимного звонка о бомбе

19.08.2020, 21:08, Новости дня

В экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее на Красной площади, здание проверяют.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее. Здание проверяют кинологи», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В среду в Москве после сообщений о «минировании» проверялись более 100 различных учреждений, в том числе университеты, ТЦ, Московская биржа, семь судов и все станции метро.

В Подмосковье сообщалось об угрозе взрывов во всех гостиницах и ТЦ. После подобного сообщения экстренные службы проверяли также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке. Все сообщения оказались ложными.

Ранее в Шереметьево поступило сообщение о «минировании» трех самолетов на стоянке, в Домодедово сообщили о «минировании» всех воздушных судов.



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