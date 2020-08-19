Депутат ответил на заявление США о «небезопасности» РФ для американцев

19.08.2020, 20:48, Новости дня

Россия – открытая страна и всегда будет рада видеть американцев, которые приезжают без «камня за пазухой», сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление посольства США о «небезопасности» нахождения в РФ для американцев.

«Естественно, вы абсолютно правы, оценивая такое заявление», – передает РИА «Новости» ответ Чепа на вопрос, не перегибают ли палку американские дипломаты подобными заявлениями.

«Не надо запугивать своих граждан. Мы помним, что было на чемпионате мира по футболу, когда буквально все вторили США, насколько опасно приехать в Россию, а как оказалось все наоборот», – подчеркнул депутат.

Он отметил, что помимо истории с Уиланом, в РФ в последние годы не было случаев, когда американских граждан осуждают по тяжелой статье о шпионаже, в то время как США по всему миру совершают «противоправные действия» в отношении россиян.

«Мы открытая нация, так же, как и простые американцы, они открытые гостеприимные люди. Во многом простые американцы похожи на нас. Поэтому welcome, пожалуйста, мы открыты, мы будем рады видеть американцев, которые приехали к нам без камня за пазухой», – подчеркнул Чепа.

В среду в Twitter-аккаунте посольства США в Москве появилось сообщение о том, что 600 дней заключения осужденного за шпионаж Пола Уилана означают сигнал от России, что американцам «небезопасно» находиться в России.

Напомним, бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат Уилана допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что РФ и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.