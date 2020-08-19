Экс-сотрудник ФБР признался в фальсификации документов о «сговоре Трампа с Россией»

19.08.2020, 20:48, Новости дня

Бывший глава правового департамента ФБР Кевин Клинсмит в федеральном суде признал себя виновным в фальсификации документа для расследования «сговора» Дональда Трампа с российским правительством в 2016 году.

Об этом информирует Fox News.

Клинесмит является первым, кому предъявлено уголовное обвинение в рамках расследования Джона Дарема – федерального прокурора, задействованного для расследования ошибок, допущенных ФБР при получении ордера на ведение слежки за бывшим советником кампании Трампа Картером Пейджем, передает Reuters.

Клинесмита обвиняют в подделке электронного письма ЦРУ, которое ФБР использовало в 2017 году при обращении в суд с просьбой возобновить заявление о тайном прослушивании телефонных разговоров Пейджа.

В электронном письме от августа 2016 года ЦРУ сообщало, что Пейдж, который в судебных документах упоминается как «Лицо №1», был утвержден в качестве «оперативного контакта» с 2008 по 2013 год. Позже Клинсмита попросили подтвердить эту информацию, но он подделал последующее электронное письмо от ЦРУ, чтобы оно выглядело так, как будто Пейдж не был источником агентства.

Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Горовиц обнаружил поддельное письмо и в декабре выпустил отчет, в котором задокументированы 17 «основных и фундаментальных» ошибок и упущений в заявках на выдачу ордеров ФБР.

Союзники Трампа по Республиканской партии неоднократно утверждали, что этот отчет является свидетельством более широкого заговора с целью подорвать авторитет президента США.

Джастин Шур, поверенный Клинсмита, заявил, что тот сожалеет о своих действиях. «Он никогда не имел намерения ввести суд или своих коллег в заблуждение, поскольку считал, что переданная им информация была точной. Но Кевин понимает, что поступил неправильно», – сказал Шур.

В декабре прошлого года сообщалось, что спецпрокурор США Джон Дарем заподозрил сотрудника ФБР в фальсификации документа, имеющего отношение к осуществлявшейся в 2016 году слежке за Пейджем.

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.

Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

Президент Владимир Путин говорил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы были предлогом для давления на Трампа и введения санкций против России.