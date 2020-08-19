США выделили дополнительную гуманитарную помощь Ираку

19.08.2020, 20:20, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду объявил о выделении дополнительной гуманитарной помощи Ираку в размере 204 миллионов долларов. Эти средства призваны помочь иракскому народу, иракским беженцам в регионе и тем общинам, которые их принимают.

Как пояснил Помпео, эта сумма включает почти 133 миллиона долларов от Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Госдепартамента и более 71 миллиона долларов от Бюро гуманитарной помощи USAID. С учетом этой суммы гуманитарная помощь Ираку, выделенная США с начала 2019 финансового года, превысила 706 миллионов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты предоставили 49,5 миллиона долларов в качестве помощи в борьбе с коронавирусом в Ираке и более 22,7 миллиона долларов на оказание помощи сирийским беженцам в Ираке.

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По словам госсекретаря, эти средства помогут обеспечить жилье, необходимую медицинскую помощь, экстренную продовольственную помощь, а также услуги водоснабжения, санитарии и гигиены по всему Ираку. Это также улучшит доступ к гражданской документации и юридическим услугам, расширит возможности медицинских учреждений и расширит доступ к образованию и возможностям получения средств к существованию.

«Соединенные Штаты остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в Ираке и во всем мире, в соответствии с нашей Стратегией национальной безопасности, – отметил Помпео. – Мы ценим всех доноров, которые активизировали свои усилия, и продолжаем призывать как традиционных, так и новых доноров помочь удовлетворить растущие потребности».