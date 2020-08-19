США ввели санкции против двух компаний из ОАЭ
19.08.2020, 20:20, Новости дня
В среду США ввели санкции в отношении двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, обвинив их в оказании поддержки иранской авиакомпании Mahan Air, сообщило Министерство финансов.
Как поясняется в заявлении Минфина, базирующиеся в ОАЭ компании Parthia Cargo и Delta Parts Supply FZC предоставляют ключевые запчасти и логистические услуги авиакомпании Mahan Air, которая находится в черном списке США.
Минфин также внес в черный список владельца Parthia Cargo Амина Махдави, проживающего в ОАЭ гражданина Ирана.
Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на ведение дел с данными компаниями для американских граждан.
«Иранский режим использует Mahan Air в качестве инструмента для распространения своей дестабилизирующей повестки по всему миру, включая коррумпированные режимы в Сирии и Венесуэле, а также террористические группировки на Ближнем Востоке», – заявил министр финансов Стивен Мнучин.
«Соединенные Штаты продолжат принимать меры против тех, кто поддерживает эту авиакомпанию», – добавил он.
Как заявляют в Минфине, предоставляемые двумя компаниями услуги позволяют Mahan Air иметь парк самолетов западного производства и «поддерживать дестабилизирующую повестку иранского режима посредством деятельности, которая включает в себя транспортировку террористов и смертоносных грузов в Сирию для поддержки кровавого режима Асада».
Оказываемые этими компаниями услуги также позволили Mahan Air недавно перевезти иранских специалистов и техническое оборудование в Венесуэлу.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном резко возросла после того, как в 2018 году президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из международного ядерного соглашения, подписанного при его предшественнике Бараке Обаме, и начал восстанавливать санкции.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет