США ввели санкции против двух компаний из ОАЭ

19.08.2020, 20:20, Новости дня

В среду США ввели санкции в отношении двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, обвинив их в оказании поддержки иранской авиакомпании Mahan Air, сообщило Министерство финансов.

Как поясняется в заявлении Минфина, базирующиеся в ОАЭ компании Parthia Cargo и Delta Parts Supply FZC предоставляют ключевые запчасти и логистические услуги авиакомпании Mahan Air, которая находится в черном списке США.

Минфин также внес в черный список владельца Parthia Cargo Амина Махдави, проживающего в ОАЭ гражданина Ирана.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на ведение дел с данными компаниями для американских граждан.

«Иранский режим использует Mahan Air в качестве инструмента для распространения своей дестабилизирующей повестки по всему миру, включая коррумпированные режимы в Сирии и Венесуэле, а также террористические группировки на Ближнем Востоке», – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Соединенные Штаты продолжат принимать меры против тех, кто поддерживает эту авиакомпанию», – добавил он.

Как заявляют в Минфине, предоставляемые двумя компаниями услуги позволяют Mahan Air иметь парк самолетов западного производства и «поддерживать дестабилизирующую повестку иранского режима посредством деятельности, которая включает в себя транспортировку террористов и смертоносных грузов в Сирию для поддержки кровавого режима Асада».

Оказываемые этими компаниями услуги также позволили Mahan Air недавно перевезти иранских специалистов и техническое оборудование в Венесуэлу.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном резко возросла после того, как в 2018 году президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из международного ядерного соглашения, подписанного при его предшественнике Бараке Обаме, и начал восстанавливать санкции.