Зеленский о смерти Патона: Нет слов…

19.08.2020, 20:11, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в Telegram прокомментировал смерть президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) Бориса Патона.

“Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна”, – написал он.

По словам главы государства, “ушел великий украинец”.

“Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени”, – отметил Зеленский.

Патон скончался 19 августа в возрасте 101 года. По данным Общественного, у ученого остановилось сердце.

Патон родился 27 ноября 1918 года в семье профессора Киевского индустриального института Евгения Патона. Окончил Киевский политехнический институт по специальности “инженер-электрик”, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений.

С 1962 года Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015 году.

В 1998 году Патону было присвоено звание Героя Украины за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире.