 

Зеленский о смерти Патона: Нет слов…

19.08.2020, 20:11, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в Telegram прокомментировал смерть президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) Бориса Патона.

“Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна”, – написал он.

По словам главы государства, “ушел великий украинец”.

“Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени”, – отметил Зеленский.

Патон скончался 19 августа в возрасте 101 года. По данным Общественного, у ученого остановилось сердце.

Патон родился 27 ноября 1918 года в семье профессора Киевского индустриального института Евгения Патона. Окончил Киевский политехнический институт по специальности “инженер-электрик”, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений.

С 1962 года Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015 году.

В 1998 году Патону было присвоено звание Героя Украины за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

07.07 / Покупатели стали отказываться от американского газа

25.06 / Обнаружен фальшивый сайт электронного голосования

07.07 / Суточный прирост заразившихся коронавирусом замедлился в РФ до 0,9 процента

10.07 / В Кремле отреагировали на участие команды Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли

27.07 / Российские ученые пожаловались на систему распределения бюджетных мест в аспирантуре

28.07 / Греция обвинила Турцию в неоэкспансионизме

30.06 / Актер Михайлов назвал важные для себя статьи обновленной Конституции

11.07 / “Киев нужно менять”. Борислав Береза завил, что примет участие в выборах мэра столицы Украины

14.07 / ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска