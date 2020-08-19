Глава Молдавии приехал на отдых в Подмосковье

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19.08.2020, 20:08, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон приехал отдохнуть в один из подмосковных санаториев. Во время прогулки по лесу, президент продолжает решать важные политические вопросы.

«Сейчас я недалеко от Москвы, в нескольких десятках километров. По этому лесу ежедневно прохожу по 10-15 километров. Нахожусь я в санатории. Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации», – отметил Додон в Instagram.

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Публикация от Dodon Igor (@dodon_igor) 19 Авг 2020 в 7:10 PDT

Ранее сообщалось, власти страны официально обратились к руководству РФ с вопросом о поставках вакцины от коронавируса в молдавскую республику сразу после того, как РФ решит начать ее экспортировать.



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