 

Ветеран ответил Лебедеву на слова об «уродливом» памятнике «Родина-мать»

19.08.2020, 20:08, Новости дня

Слова дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде уродливым, нелепы и неуместны, сообщил председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров.

«Жители города-героя Волгограда, всей РФ и мира знают и почитают «Родину-мать» как символ нашей великой Победы. И говорить так [как Лебедев] об этой великой скульптуре просто неуместно и нелепо», – передает слова ветерана РИА «Новости».

Назаров отметил, что в скульптуре исключительно переданы все линии женского тела. «Она в движении, высока, она кричит. Даже можно догадаться, что она кричит – зовет наших солдат на защиту Отечества. Это удивительное произведение!» – отметил ветеран.

По словам Назарова, таких монументов по содержанию и впечатлению, которое он производит на людей, в мире нет. Он отметил, что иностранцы, посещающие Мамаев курган, приходят в восторг и удивляются, какая историческая память воплощена в этом монументе.

Между тем, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин заявил, что отзываться о скульптуре таким образом недопустимо.

«Он дизайнер и должен понимать, что у каждого художника есть свое видение. И отзываться о скульптуре таким образом недопустимо. С историко-человеческой точки зрения это некорректно. Монумент в Волгограде – наше достояние. Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других странах. А здесь, на собственной территории», – передает слова Березина «360».

Он отметил, что интернет является полем, свободным для мнений, и каждый житель может высказать свою позицию. Однако призвал быть в своих высказываниях умереннее.

Напомним, Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь».



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