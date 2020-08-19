Власти Гродно первыми в Беларуси приняли требования протестующих

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19.08.2020, 18:59, Новости дня

Власти города Гродно первыми в Беларуси признали законными все требования активистов, выступающих против официальных итогов президентских выборов.

Городской исполнительный комитет Гродно согласился выполнить требования, перечисленные профсоюзами бастующих заводов и штабом кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Руководство УВД Гродненского облисполкома принесло всем задержанным публичные извинения. На сегодня все люди, задержанные милицией за участие в несанкционированных митингах, освобождены.

Кроме того, на сайте городского исполкома объявлено о создании «Совета общественного согласия». В него вошли как представители оппозиции и общественных движений, выступающих против президента Александра Лукашенко, так и чиновники органов исполнительной и законодательной власти.

Также гродненские власти разрешили проводить массовые мероприятия на главных площадях – с предварительным уведомлением, причем в этом случае там для митингующих будет организовано медицинское, милицейское и техническое сопровождение. Также Гродненский областной Совет депутатов подготовил обращение в прокуратуру с требованием «объективно рассматривать дела о нарушении общественного порядка».



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