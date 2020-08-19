 

СК Белоруссии счел смертельное ранение жителя Бреста непреднамеренным

19.08.2020, 18:55, Новости дня

Белорусские следователи начали проверку после смерти нападавшего на правоохранителей в ходе акций протеста в городе Брест.

По предварительным данным ведомства, стражи порядка применили физическую силу, чтобы пресечь противоправные действия нападавших, передает «Интерфакс».

«Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы», – пояснили в Следственном комитете республики.

Инцидент произошел еще 11 августа, нападавшие, по версии следствия, орудовали металлической трубой.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Лукашенко заявил, что если протестующие граждане Белоруссии выйдут на улицы, то власть это перетерпит, но если они пойдут «ломить» – ответит.

При этом президент заявлял, что сотрудников правоохранительных органов намерено провоцировали на жесткие действия, чтобы раскачать ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / После брексита Борис Джонсон пытается не допустить выхода Шотландии из Соединённого Королевства

20.07 / Москва призвала Киев выполнить обязательства по минским соглашениям

25.06 / Роскачество разъяснило правила возврата средств за несделанную покупку

01.08 / При столкновении двух самолетов на Аляске погибли семь человек

10.07 / Синоптики предупредили о формировании смерчей на юге европейской части России

17.08 / Сотрудники МИД Белоруссии вышли на пикет в Минске

09.07 / Видео: Самые дорогие и известные драгоценные камни

08.08 / Пушков назвал высказывания аналитика по отношениям РФ и Германии «пустой болтовней»

11.08 / В мире: Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

18.08 / МИД оценил увеличение военного присутствия США в Польше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска