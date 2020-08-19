 

Тихановского в день рождения перевели в камеру с ремонтом

19.08.2020, 18:48, Новости дня

Блогер Сергей Тихановский, поддерживающий оппозицию Белоруссии, был переведен в СИЗО Жодино в ночь перед своим днем рождения и не был в изоляторе, когда его сторонники приходили к проходной поздравлять его с праздником. Теперь камера у него больше, сообщил адвокат Виктор Мацкевич.

«Я был у Тихановского в Жодино. Его перевели в ночь с понедельника на вторник. У него более-менее нормальное самочувствие, нормальные условия. Была маленькая камера. Сейчас помещение побольше», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также уточнил, что внутри камеры в Жодино обстановка лучше и есть ремонт.

Мацкевич добавил, что отношение со стороны сотрудников изолятора тоже нормальное: «без претензий и наездов».

«Настроение у него получше, бодрячком», – сказал защитник.

Мацкевич также сообщил, что пока сложно говорить о том, сможет ли Тихановский увидеть близких в обозримой перспективе – в уголовно-процессуальном законодательстве нет ограничений по количеству и времени свиданий, но на практике следователи не дают родственникам разрешений, мотивируя это тем, что подозреваемый может через такой контакт помешать следствию.

Ранее Тихановская напомнила, что ее супруг был задержан в Гродно «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб». Также она передала слова своего мужа: «он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели».

Тихановская также сообщила о готовности стать национальным лидером. Она потребовала «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом». 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.



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