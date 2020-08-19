 

Уникальный центр комплексной подготовки семян к посеву заработал на Кубани

19.08.2020, 17:48, Новости дня

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил в Тихорецком районе региона предприятие, позволяющее обрабатывать и готовить к посеву сразу несколько видов культур. Такого оборудования пока нет ни на одном европейском производстве.

Сейчас возможности большинства предприятий края ограничены подготовкой к посеву семян одного-двух растений. Такой подход экономически невыгоден, так как большую часть года заводы простаивают – на подготовку одного вида семян нужно не больше двух месяцев.

Установка новых технологических линий, которые могут обрабатывать несколько культур, позволит тихорецкому заводу работать практически весь год. К посеву здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и другие культуры. Производственная мощность предприятия – 10 тонн семян в час, говорится на сайте регионального правительства.

Благодаря новым технологиям семенной материал полностью соответствует ГОСТу. Оборудование закуплено у немецкой компании «Петкус». По словам поставщика, в Европе сегодня нет производств с подобными технологическими линиями.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что использование такого оборудования – это возможность для предприятия стать одним из лучших на европейском рынке.

«Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии обеспечили вам конкурентное преимущество. На таких производствах начинает зарождаться богатый, качественный урожай», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области через неделю планируется начать сев озимых под урожай следующего года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

28.07 / Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

19.07 / Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

03.07 / Кремль сообщил о продолжении работы над планом по восстановлению экономики

02.08 / Названы сроки запуска вакцины «Вектора» в производство

29.06 / Чийгоз заявил, что РФ может попытаться захватить юг Украины по крымскому сценарию

15.07 / Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes

28.07 / Эрдоган предложил остановить геологоразведку в Средиземном море

28.06 / В Крыму зафиксирован резкий рост числа заболевших COVID-19

05.08 / Разработан новый способ доставки лекарств через кожу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска