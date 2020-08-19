Уникальный центр комплексной подготовки семян к посеву заработал на Кубани

19.08.2020, 17:48, Новости дня

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил в Тихорецком районе региона предприятие, позволяющее обрабатывать и готовить к посеву сразу несколько видов культур. Такого оборудования пока нет ни на одном европейском производстве.

Сейчас возможности большинства предприятий края ограничены подготовкой к посеву семян одного-двух растений. Такой подход экономически невыгоден, так как большую часть года заводы простаивают – на подготовку одного вида семян нужно не больше двух месяцев.

Установка новых технологических линий, которые могут обрабатывать несколько культур, позволит тихорецкому заводу работать практически весь год. К посеву здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и другие культуры. Производственная мощность предприятия – 10 тонн семян в час, говорится на сайте регионального правительства.

Благодаря новым технологиям семенной материал полностью соответствует ГОСТу. Оборудование закуплено у немецкой компании «Петкус». По словам поставщика, в Европе сегодня нет производств с подобными технологическими линиями.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что использование такого оборудования – это возможность для предприятия стать одним из лучших на европейском рынке.

«Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии обеспечили вам конкурентное преимущество. На таких производствах начинает зарождаться богатый, качественный урожай», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области через неделю планируется начать сев озимых под урожай следующего года.