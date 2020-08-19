 

Участника незаконного украинского батальона задержали в Крыму

19.08.2020, 16:48, Новости дня

В Крыму задержали участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон им. Челебиджихана» , ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«19 августа сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В январе 2019 года был выявлен и задержан житель Республики Крым, 1994 года рождения, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании «батальон им. Челебиджихана».

Батальон был создан бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. В начале 2014 года он поддерживал воссоединение полуострова с Россией, но позже совместно с экстремистами запрещенного в РФ меджлиса устроил продуктовую, экономическую и энергетическую блокаду Крыма. Участники формирования перекрыли дороги и подорвали ЛЭП в Херсонской области.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Госдеп США одобрил продажу Литве вертолетов Black Hawk

05.07 / WSJ – клуб «Кливленд Индианс» собирается отказаться от «расово нетактичного» названия

06.07 / Главком ВМФ анонсировал масштабное пополнение состава Военно-морского флота

30.06 / Полиция проверила жалобы бывших жен Башарова на побои

18.08 / Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле

27.07 / Машину с пятью телами нашли в оросительном канале под Волгоградом

03.07 / В Финляндии опровергли слухи о якобы радиации из России

02.07 / Bloomberg – председательство Германии в Совете ЕС станет тяжелейшим вызовом для Меркель

06.08 / В Грузии обвинили Саакашвили в передаче экономики республики под контроль России

24.07 / В ОП назвали технологией «цветных революций» фейки о Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска