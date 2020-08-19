Стало известно о возможности Горбачева частично сохранить СССР

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19.08.2020, 16:48, Новости дня

У первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева была возможность сохранить в составе государства восемь-десять республик, считает бывший председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов.

«Я вообще считаю, что Михаил Сергеевич смог бы вытянуть [сохранить в составе СССР] союзные республики, ну, восемь-девять, от силы десять. А там еще неизвестно. Если бы не этот КГБшный переворот [августовский путч] и последующий, уже более «удачный» заговор [Беловежское соглашения]», – сообщил Хасбулатов «Комсомольской правде».

«Я считаю, что [Борис] Ельцин ведь – фактически – организовал заговор. Ведь не случайно он меня отослал в Южную Корею, чтобы я не помешал этому делу», – отметил экс-председатель Верховного совета России.

По словам Хасбулатова, если бы он был в Москве, то «примчался» бы «с каким-то батальоном десантников» в Беловежскую пущу и «не позволил бы им подписать это соглашение». «Но я-то был далеко, изолирован», – сказал он, добавив, что Горбачев «был, видимо, уже морально подавлен, он не смог ничего сделать».

Хасбулатов добавил, что практически все президенты и председатели Верховных Советов союзных республик считали произошедшее предательством, но уже ничего не могли сделать.

«Ведь почему мы на Верховном совете вынуждены были ратифицировать [Беловежские соглашения]? Чтобы уже не вступать в конфронтацию с Ельциным», – отметил он.

Ранее Горбачев выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий республики.



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