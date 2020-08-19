 

В Днепропетровской области задержали мужчину, который угрожал гранатами и динамитом подорвать мост

19.08.2020, 16:10, Новости дня

19 августа в днепропетровскую полицию позвонил мужчина, который угрожал с помощью гранат и динамита взорвать мост в селе Лозоватка Криворожского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сотрудники полиции выехали на место события, но никаких взрывных устройств или опасных предметов не обнаружили.

Вскоре правоохранители установили личность мужчины, который оставил ложное сообщение о заминировании. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями он вел себя агрессивно, угрожал окружающим, а при задержании пытался скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Нарушителя задержали, ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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