 

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады. В повестке – законопроект о минимальной зарплате

19.08.2020, 16:10, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии украинского парламента. Об этом 19 августа проинформировал сайт Рады.

“Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 11.00 25 августа”, – говорится в документе.

Согласно распоряжению, народные депутаты рассмотрят пять законопроектов и один проект постановления.

Первым в повестке дня внеочередной сессии значится вопрос о законопроекте президента Владимира Зеленского, который предлагает с 1 сентября повысить украинцам минимальную зарплату до 5 тыс. грн.

Кроме того, нардепы обсудят еще один вопрос, связанный с государственным бюджетом, три вопроса о финансовых отношениях с Европейским союзом и его банками, а также постановление о конкурсе на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

Президент внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты 6 августа. Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявляла, что законопроект может быть рассмотрен парламентом на внеочередной сессии в августе.

17 июля Верховная Рада ушла на каникулы до сентября. Разумков заявлял, что депутаты продолжат работу в режиме внеочередных сессий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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