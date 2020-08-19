 

В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

19.08.2020, 15:48, Новости дня

В случае прихода оппозиции к власти в Белоруссии гражданам придется платить за газ и нефть из РФ не по внутренним ценам, а по мировым, которые существенно выше, сообщил помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.

Бельский в интервью БелТА напомнил, что экс-кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская заявляла, что республике нет нужды в строительстве Союзного с Россией государства.

«Предсказуемый итог – утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум», – уверен Бельский.

Он отметил, что западные страны также вряд ли смогут компенсировать этот ущерб, и указал на пример Украины.

Ранее штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Во вторник Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

В ходе брифинга во вторник оппозиция заявила, что получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире».



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