К делу Ефремова приобщили документ о повлиявшем на ДТП спутнике

19.08.2020, 15:48, Новости дня

Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник.

В экспертизе указано, что «не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», передает РИА «Новости».

«Отзыв приобщается к материалам дела, эксперт будет допрошен», – сказала судья Елена Абрамова.

В среду в ходе заседания в Пресненском суде Москвы первым свидетелем защиты выступал коллега Ефремова Никита Высоцкий, на заседании суда он назвал артиста «очень хорошим» человеком. Вторым свидетелем была актриса Актриса Татьяна Беркович.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.