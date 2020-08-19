 

В Fitch предупредили Белоруссию об экономических последствиях беспорядков

19.08.2020, 14:08, Новости дня

Ухудшение политической ситуации в Белоруссии может негативно сказаться на национальной валюте страны и привести к сокращению международных резервов, говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.

«Усиление кризиса и неопределенность относительно того, как он будет разрешен, могут увеличить давление на запас внешней ликвидности и высокодолларизованный финансовый сектор, снизить диверсификацию источников фондирования и дополнительно сказаться на перспективах роста», – цитирует РИА «Новости» пресс-релиз компании.

Там подчеркивается, что «дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор (65% депозитов и 52% кредитов в секторе номинированы в иностранной валюте) и привести к сокращению международных резервов».

«Это может негативно сказаться на улучшениях в плане макроэкономической стабильности, достигнутых в последние годы благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы», – предупреждает Fitch.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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