Кремль отреагировал на информацию о «самолете ФСБ» в Минске

19.08.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о «полете» в Минск самолета Федеральной службы безопасности.

«Я про самолет ничего не могу вам сказать, я просто не располагаю информацией о перелетах. Все-таки трафик-то воздушный достаточно оживленный между двумя странами, поэтому я не располагаю такой информацией», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

На уточняющий вопрос, посетил ли Минск конкретно директор ФСБ Александр Бортников, пресс-секретарь российского лидера ответил также, что не располагает такой информацией.

Как сообщала «Фонтанка» со ссылкой на Flightradar, самолет, используемый руководством ФСБ России, вылетел из московского аэропорта Внуково и совершил посадку в Минске 18 августа. Указывается, что речь идет о самолете с бортовым номером RA-64523.