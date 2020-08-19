 

В Кремле отреагировали на происходящее в Мали

19.08.2020, 13:48, Новости дня

В Кремле анализируют происходящее в Мали, изучают поступающую оттуда информацию, после ее анализа можно будет оценивать ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас пока мы внимательно отслеживаем и изучаем информацию, которая оттуда поступает. После того, как мы соответствующий анализ проведем, тогда мы сможем уже оценивать ситуацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, отразится ли произошедший в Мали военный переворот на отношениях с Россией.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.



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