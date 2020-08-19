Один из десяти россиян захотели перейти на удаленную работу

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19.08.2020, 11:08, Новости дня

Почти половина (48%) россиян готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка, при этом каждый десятый респондент хотел бы перейти на удаленную работу, показали результаты опроса на портале Роструда «Работа в России».

Согласно его данным, 48% респондентов заявили, что готовы трудиться в активном режиме и с высоким уровнем ответственности ради большой зарплаты. Треть опрошенных (36%) предпочитают спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом, а 7% респондентов согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности, передает РИА «Новости».

Говоря о предпочтительных изменениях в работе, 40% респондентов сообщили, что в первую очередь изменили бы систему премирования. Примерно каждый третий (30%) хотел бы, чтобы работа находилась ближе к дому, пятая часть респондентов (20%) изменили бы график работы. Каждый десятый (10%) предпочел бы перейти на удаленную работу.

Однако большинство россиян (64%) не хочет сидеть без работы, и в случае отсутствия финансовых трудностей и возможности не ходить на работу респонденты ответили, что все равно будут трудиться ради удовольствия. Остальные же 36% сообщили, что в таком случае займутся домашними делами, передает ТАСС.

Опрос проводился на портале «Работа в России», который является крупнейшей государственной базой вакансий, в июле 2020 года. В нем приняли участие более 9 тыс. человек из всех регионов России.

Напомним, на удаленную работу из-за коронавируса перешли более половины компаний в России.



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