 

Китай выступил против вмешательства внешних сил в ситуацию в Белоруссии

19.08.2020, 10:48, Новости дня

Китай, являясь другом и партнером Белоруссии, не желает видеть хаоса на ее территории и надеется на сохранение стабильности в этой стране, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай и Белоруссия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Мы доверяем друг другу и работаем ради достижения выгоды для каждой стороны. Китай уважает путь развития, избранный белорусскими людьми в свете сложившейся в их стране ситуации. Мы также уважаем усилия, предпринимаемые для защиты национального суверенитета, безопасности и независимости», – передает ТАСС слова дипломата.

«Будучи хорошим другом и партнером, мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии. Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали турбулентность в Белоруссии. Мы надеемся и верим, что Белоруссия своими усилиями сохранит стабильность», – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.



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