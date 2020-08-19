 

На Украине раскрыли план провалившейся спецоперации по захвату «боевиков ЧВК Вагнера»

19.08.2020, 9:08, Новости дня

Поездка «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации, сообщил главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

На своей странице в Facebook Бутусов рассказал о хронологии событий поездки «боевиков ЧВК Вагнера». Информацию также подтвердила «Украинская правда», ссылаясь на источники в ГУР и СБУ.

По их информации, украинские спецслужбы планировали задержать «бойцов ЧВК Вагнера» при перелете из Белоруссии в Турцию. 

По сценарию СБУ, одному из пассажиров на борту самолета должно было стать плохо и лайнер бы приземлиться на территории Украины, где бы россиян задержали. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

По информации источников, 24 июля о завершающей фазе операции доложили президенту Украину Владимиру Зеленскому. На совещании присутствовали несколько человек, в том числе глава офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщили источники, он попросил перенести операцию, объяснив это тем, что задержание россиян помешает началу очередного перемирия в Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. 

После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском, 29 июля их задержали. Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России.

Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал…

Опубликовано Юрием Бутусовым Вторник, 18 августа 2020 г.

Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один житель РФ имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

В МИД Украины после передачи напомнили Минску про принцип взаимности в вопросах экстрадиции граждан.

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направлял в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.



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