«Беларуськалий» продолжил забастовку

19.08.2020, 8:48, Новости дня

Забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется, сообщил сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.

«Насколько мне известно, до последнего времени руда на-гора не выдавалась. Сильвинитовые обогатительные фабрики 1-го, 2-го и 3-го рудоуправления стоят. Работает только фабрика 4-го рудоуправления», – передает ТАСС слова представителя стачкома.

Во вторник рудники «Беларуськалия» прекратили добычу.