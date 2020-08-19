Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

19.08.2020, 7:38, Новости дня

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о планах по возвращению мирной жизни на юго-востоке Украины.

Кравчук заявил, что существует лишь один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе. «Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», – сообщил Кравчук в интервью RT.

Он считает, что для достижения мира в регионе необходимо перейти к практическим шагам: обмену пленными, решению вопросов безопасности и мира. В качестве примера предлагается рассмотреть предложение о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях.

«Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески», – отметил Кравчук.

Политик предположил, что после урегулирования конфликта в Донбассе на Украине будут пересмотрены нормы, которые ограничивают передвижение российских журналистов.

«Все это будет пересмотрено с позиций свободного перемещения российских журналистов на Украину, а украинских – в Россию», – утверждает представитель Киева в контактной группе по Донбассу.

Ранее Кравчук счел возможным широкое применение русского языка в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.