Охрану генконсульства РФ в Нью-Йорке усилили

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19.08.2020, 7:37, Новости дня

Американские правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг российского генконсульства в Нью-Йорке после инцидента с неизвестным, бросавшим камни в здание дипмиссии, сообщил представитель Госдепартамента США.

«Наши партнеры из правоохранительных органов США в Нью-Йорке усилили патрулирование, [проводимое в целях обеспечения] безопасности вокруг мест расположения дипломатических объектов, на которых сказался этот инцидент», – приводит слова представителя Госдепартамента США ТАСС.

Накануне российские дипломаты в Нью-Йорке пожаловались на получение угроз. Позже в полицейском управлении города сообщили, что установили личность мужчины, забросавшего генконсульство РФ камнями.



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