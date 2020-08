ВОЗ заявила о новой волне коронавируса: молодые стали заражаться чаще

19.08.2020, 7:05, Новости дня

Коронавирусом все чаще стали заражаться люди в возрасте 20, 30 и 40 лет. При этом многие не знают, что они инфицированы, сообщил на виртуальном брифинге региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стран западной части Тихого океана Такеши Касаи, трансляция которого велась в Twitter 18 августа.

“Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения COVID-19. Это увеличивает риск вторичных эффектов для более уязвимых: пожилых людей, больных, нуждающихся в долгосрочном уходе, людей, живущих в густонаселенных и недостаточно обслуживаемых районах”, – заявил Касаи.

Live now: virtual press conference on #COVID19 in the @WHO Western Pacific Region with Dr @takeshi_kasai and expertshttps://t.co/OAFVW8dG0o

— World Health Organization Western Pacific (@WHOWPRO) August 18, 2020

По его мнению, распространение COVID-19 среди молодых людей свидетельствует о том, что мир вступил в новую фазу пандемии.

Касаи предупредил, что из стран региона, включая Австралию, Филиппины и Японию, все чаще поступают сообщения о заболевших COVID-19 в возрасте до 40 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 18 августа коронавирусом в мире заразилось 21 881 858 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 034 человека, выздоровело 13 830 466. Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 438 325. Из них умерло 170 497, излечилось 1 865 580 человек.