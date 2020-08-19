В Microsoft подробно рассказали о характеристиках процессора Xbox Series X

19.08.2020, 6:59, Новости дня

Xbox Series X оснащена гибриным 8-ядерным процессором, обеспечивающим 16 потоков, сообщили представители корпорации Microsoft. Разработчик консоли решил побольше рассказать о конструкции устройства во время проведения мероприятия Hot Chips 2020.

Также стало известно, что частота работа чипа находится в диапазоне от 3,6 до 3,8 ГГц. Площадь кристалла здесь меньше на 6,6 квадратных миллиметров, чем у консоли Xbox One X. Она составляет 360,4 кв. мм. Одну вторую ее часть занимает графический модуль.

Графическая система состоит из 28-ми двойных блоков. Два отключены, в результате чего рабочими остаются 52 блока. Это соответствует 3328 потоковым процессорам, говорят специалисты. Частота работы GPU может достигать 1825 ГГц.