Трамп сделал прогноз относительно выборов президента США

19.08.2020, 6:40, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп считает, что на предстоящих выборах президента США у кандидатов будут «почти равные шансы» на победу.

Он призвал американцев «не болеть, быть внимательными и очень осторожными», так как «нужен каждый голос», ведь выборы, вероятно, «будут с почти равными шансами». Трамп попросил граждан США «быть осторожными со своими избирательными бюллетенями».

Президент США раскритиковал СМИ за распространение неточных, по его мнению, опросов, передает ТАСС.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент Джо Байден опережает Трампа в среднем на 7,7 процентных пункта по популярности среди избирателей.

Трамп заявил, что «на этих выборах на кону стоит выживание» США, они «будут самыми важными выборами в истории страны».

По словам действующего главы государства, необходимо «сделать так, чтобы эти радикальные левые, эти социалисты и даже больше, чем социалисты, потому что это уже выходит за рамки социализма, чтобы они» не смогли победить на выборах.

«В противном случае наша страна действительно превратится в Венесуэлу на стероидах», – сказал он.

Трамп считает, что Байден «является марионеткой радикально левого движения», а «новым боссом» Байдена Трамп назвал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, «сумасшедшего Берни». Сам Байден «не понимает, где он вообще находится», сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что Сандерс, выступая на Национальном съезде Демократической партии США, «высказал многие такие идеи, которые еще несколько лет назад считались радикальными», но «теперь это мейнстрим».

Трамп подверг критике иммиграционный «план Байдена», заявив, что это «наиболее радикальный, крайний, безумный и опасный иммиграционный план из всех», когда-либо предлагаемых «кандидатами от основных партий».

Напомним, Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от американской Демократической партии.