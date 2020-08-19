 

Швеция решила заморозить часть направляемой Белоруссии помощи

19.08.2020, 6:40, Новости дня

На фоне происходящих в Белоруссии событий после проведения президентских выборов правительство Швеции приняло решение заморозить часть направляемой республике помощи на проекты с участием государства, сообщил министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон.

«Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны – тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты», – приводит слова министра по вопросам международного сотрудничества Швеции ТАСС.

Речь идет о двух программах в области сотрудничества с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны. Размер выплат по ним достигал соответственно 22,5 млн шведских крон и 3 млн шведских крон (2,6 млн и 347 тыс. долларов). Поступление средств на финансирование проектов прекращается немедленно.

Общая помощь Белоруссии со стороны Швеции достигала 120 млн крон (13,9 млн долларов).

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Белоруссии.



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