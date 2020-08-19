С начала года в Украине изъяли и уничтожили более 41 тыс. взрывоопасных предметов

19.08.2020, 5:38, Новости дня

С начала года в Украине изъяли и уничтожили более 41 060 взрывоопасных предметов. Об этом 18 августа сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В том числе сотрудниками ГСЧС были уничтожены 776 авиационных бомб.

Спасатели также продолжают обследовать и территории в зоне проведения операции Объединенных сил.

По данным ГСЧС, 17 августа в Донецкой области были выявлены 29 взрывоопасных предметов.

В Луганской области пиротехнические расчеты обнаружили и изъяли 17 артиллерийских снарядов, 12 минометных мин, одну гранату и еще один взрывоопасный предмет.