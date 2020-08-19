Новые наушники Realme Buds Classic оценили в 5 долларов

19.08.2020, 5:30, Новости дня

Китайский производитель электроники Realme представит бюджетные наушники модели Buds Classic, которые будут продаваться всего по пять долларов. Устройство подключается к источнику звука обычным проводом с коннектором на 3,5 мм.

По словам разработчика, в диафрагмы в наушниках изготовлены из композитного материала, благодаря чему обеспечивается передача низких частот. Звучание отличное, хотя диаметр излучателей меньше, чем полтора сантиметра, отмечают специалисты.

На кабеле установлен миниатюрный пульт управления, при помощи которого можно регулировать громкость, а также принимать или отклонять голосовые вызовы. Главным же преимуществом гарнитуры является ее низкая цена. В розницу ее будут продавать по пять долларов.