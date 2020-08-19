Трамп назвал заявления о его «сговоре» с Россией большим обманом

19.08.2020, 5:11, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что не читал заключительную часть доклада спецкомитета по разведке Сената США о якобы имевшем место «вмешательстве» РФ в выборы в 2016 году.

По словам Трампа, он видел только сообщение и. о. председателя спецкомитета Марко Рубио о том, что действующий президент США «не имеет к этому(сговору) никакого отношения».

«Это все обман. Один большой обман», – приводит слова Трампа ТАСС.

Как сообщил Трамп, он не знает, что могли в докладе написать демократы, но «знает одно, что было в докладе – Дональд Трамп не имеет абсолютно никакого отношения ни к этому (сговору), ни к России».

Напомним, комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

МИД РФ заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.