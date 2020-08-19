Xiaomi выпустила настольный ПК с прозрачной панелью

19.08.2020, 2:40, Новости дня

Новый игровой компьютер Xiaomi, выпущенный с маркировкой Host-Ningmei-Soul-GI6, весьма креативно выглядит на столе. Ведь у него – прозрачная панель, позволяющая разглядеть, что делается внутри устройства.

Как сообщают в компании Xiaomi, это для них первый опыт выпуска настольных компьютеров в таком виде. При этом стоимость системного блока относительно невелика. Базовая версия ПК в Китае стоит 375 долларов, а средняя цена – 430 долл. Впрочем, с улучшением комплектации стоимость вырастает до 500 долларов и выше.

Внутри виден процессор AMD Ryzen, два вентилятора и другие компоненты. При сборке возможно использование трех разных вариантов материнских плат ASUS. Подробнее о технических характеристиках компьютера можно узнать на сайте производителя.