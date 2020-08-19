Ситуация в Беларуси достигла переломного момента

19.08.2020, 2:20, Новости дня

Во вторник, 18 августа, в штабе экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который был арестован властями после выставления своей кандидатуры, прошло первое собрание «Координационного совета по трансферу власти» оппозиции. О создании «Координационного совета» ранее объявила соперница действующего президента страны Александра Лукашенко Светлана Тихановская, которая под давлением властей покинула Беларусь, выехав в соседнюю Литву.

Участники совета, среди которых ряд оппозиционных и общественных деятелей страны, опровергли заявления Лукашенко о том, что их целью является захват власти и призвали власти страны к диалогу с оппозицией. Если этого не произойдет, члены совета обратятся к государственным деятелям и высокопоставленным чиновникам с призывом начать совместное обсуждение путей выхода из кризиса, пишет Радио Свобода/Свободная Европа. Ранее одна из лидеров оппозиции, бывшая руководительница штаба Виктора Бабарико и ныне соратник Светланы Тихановской, Мария Колесникова призвала в видеообращении сотрудников госаппарата перейти на сторону протестующих.

Во вторник также стало известно о том, что в отставку подал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который до этого записал видеообращение с выражением поддержки участников протестов. Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой призвал к пересчету результатов голосования, а также осудил полицейскую жестокость, призвав к справедливому расследованию случаев насилия и диалогу в белорусском обществе.

Президент Лукашенко заявил, что не собирается уходить в отставку «под давлением улицы», и неоднократно называл протестующих маргинальными группами населения, которыми руководят зарубежные «кукловоды».

Противостояние между режимом Лукашенко и оппозицией зашло в тупик, считает ряд экспертов. Для выхода из создавшейся ситуации оппозиции необходимо сформировать новых лидеров, а международное сообщество должно создать посредническую миссию между властями страны и оппозицией. Ведущую роль в создании этой миссии должен взять на себя Европейский Союз, лидеры которого собираются в среду, 19 августа, на экстренный саммит по обсуждению ситуации в Беларуси. В создание посреднической миссии Евросоюз должен вовлечь и Россию. Такие оценки были высказаны во время организованного во вторник, 18 августа, Германским Фондом Маршалла веб-мероприятия по ситуации в Беларуси.

Журналист белорусской службы Радио Свобода/Свободная Европа Кастус Лашкевич (Kastus Lashkevich) считает, что на данный момент протестное движение находится в «тупике». Если в течение недели протесты в Минске и других городах проходили без явного лидера, то на данном этапе они в нем нуждаются, отметил журналист во время веб-мероприятия. По его мнению, возвращение Светланы Тихановской помогло бы перейти оппозиционному движению на следующий уровень, однако, ясности в том, может ли она вернуться, на сегодня нет.

Журналист также подчеркнул, что президент Лукашенко не собирается уходить: «Да, нас тысячи сотен. Мы можем выйти на улицы и снова мирно выступить в оппозиции. Но Лукашенко не уйдет в отставку. Он не собирается отказываться от своих полномочий. Его окружение – высокопоставленные чиновники – тоже не хотят уходить. Они не проявляют никаких признаков поддержки протестов».

Алексей Знаткевич (Alyaksey Znatkevich), также журналист белорусской службы Радио Свобода/Свободная Европа, считает, что сегодня для страны и оппозиционного движения настал переломный момент. «Нет никаких шансов, что ситуация вернется к статусу-кво, как полгода назад. Произойдет либо отстранение Лукашенко от власти, либо в Беларуси воцарится полноценная военно-полицейская диктатура фашистского типа», – отмечает журналист.

По его мнению, созданный по инициативе штаба Тихановской «Координационный совет» должен быть расширен и включить также тех, кто перешел на сторону оппозиции, например лидеров протестных движений на крупных государственных предприятиях. Это поможет усилить оппозиционное движение и обозначить новых лидеров, так как президент Лукашенко не будет выпускать из тюрьмы оппозиционных лидеров «первой волны».

«Как только они освободят ключевых политических заключенных, таких как Бабарико, то этого режима не станет», – говорит Алексей Знаткевич. Несмотря на то, что некоторые журналисты государственных медиаканалов покинули работу в знак протеста, а телеканал Беларусь 4 в Гродно вчера освещал протесты вживую, государственная пропаганда на основных госканалах страны остается сильной, добавляет он.

«У оппозиции сегодня нет видимого лидера», – отмечает и эксперт Польского института международных отношений Анна Мария Дынэр (Anna Maria Dyner). Светлана Тихановская сыграла огромную роль в мобилизации населения перед выборами, однако она остается крайне уязвимой фигурой для дальнейшей роли лидера протестного движения, так как ее муж Сергей Тихановский – один из оппозиционеров «первой волны» – остается под арестом.

Аналитик также считает, что, если Москва сможет выделить лидеров оппозиции, видением которых является сохранение сильных отношений с Россией, она может их поддержать. В Беларуси, по большей части, нет антироссийских настроений, говорит Анна Мария Дынэр, протест направлен против режима Лукашенко и полицейского насилия, и Кремль это осознает.

Военное вторжение, которое эксперт не исключает полностью, тем не менее, будет наименее выгодным ответом Москвы на происходящее сегодня в Беларуси, потому как вызовет не только острую негативную реакцию на Западе, но и среди белорусского населения. Кремль будет наблюдать за развитием событий, добавляет эксперт, хотя в целом Москва предпочитает видеть на посту главы Беларуси ослабленного Лукашенко, а не победы оппозиции.

Директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла Йорг Форбриг (Joerg Forbrig) также отметил во время веб-мероприятия, что в высших эшелонах власти Беларуси, в том числе в спецслужбах, сегодня видны лишь единичные случаи выражения протеста против Лукашенко. В основном, это происходит на низовом уровне.

По мнению эксперта, выражение поддержки протестующим со стороны бывшего посла Беларуси во Франции, экс-министра культуры Беларуси и директора Купаловского театра Павла Латушко, который был уволен со своей должности после высказываний в поддержку оппозиции, являются редкими примерами смены позиции среди высокопоставленных лиц. Выражение поддержки оппозиции и уход со своего поста посла Беларуси в Словакии могли быть «тестом» режима для определения тех, кто может последовать его примеру, считает эксперт, так как Игорь Лещеня «имеет историю суперпреданности Александру Лукашенко и аппарату».

Одной из причин того, почему на сегодняшний день представители высших эшелонов власти остаются на стороне режима, может быть и стремительное развитие ситуации в стране, что не оставило им времени на подготовку к смене позиции. Для находящихся на высоком уровне людей в таком режиме, отмечает эксперт, перед переходом на другую сторону, важным может быть уничтожение или сохранение ряда документов, или же перевод активов: «Поэтому, я думаю, что даже если есть те, кто думает о переходе, им нужно время, чтобы принять некоторые меры предосторожности», – отметил Йорг Форбриг.

Что касается предстоящего в среду саммита ЕС по Беларуси, то Йорг Форбриг считает, что европейские лидеры должны снова осудить действия режима Лукашенко, выразить поддержку протестующим, начать развитие гуманитарных программ и плана помощи пострадавшим от репрессий. Также Евросоюз должен предложить посредническую миссию на переговорах между нынешними властями страны и оппозицией для разрешения зашедшей в тупик ситуации. При этом важен диалог с Россией, подчеркивает эксперт. Именно вовлечение последней в инициативу ЕС по установлению диалога между правительством Беларуси, оппозицией и гражданским обществом является самым важным на завтрашнем саммите ЕС.

США, добавляет Йорг Форбриг, до сих пор не предприняли конкретных шагов по разрешению ситуации, ограничившись рядом осуждающих действия режима Лукашенко заявлениями. На данном этапе лучшее, что может сделать Вашингтон, который сфокусирован на внутренних проблемах и предстоящих президентских выборах, это поддержать инициативы Европейского Союза, считает эксперт Германского фонда Маршалла.