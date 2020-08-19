Появились данные о самолете ФСБ в Минске

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19.08.2020, 1:39, Новости дня

В аэропорту Минска приземлился самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ПУ, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на Flightradar, самолет, используемый руководством ФСБ России, вылетел из московского аэропорта Внуково и совершил посадку в Минске 18 августа. Указывается, что речь идет о самолете с бортовым номером RA-64523.

По данным СМИ, это так называемый пункт управления, оборудованный специальным узлом связи, но фактически борт перевозит руководство ФСБ.

Напомним, в Минске рассказали об «основательных консультациях» президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала вопрос о том, при каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко.

Белорусская оппозиция призвала Россию и ЕС стать посредниками в переговорах с Лукашенко.



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