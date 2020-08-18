В Польше начали производство препарата от COVID-19 на основе антител из плазмы крови людей

18.08.2020, 23:55, Новости дня

В Люблине (Польша) начали производство препарата на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19. Об этом 18 августа сообщил польский сенатор Глегож Челей, пишет Оnet.

“Польша – единственная страна в Центральной и Восточной Европе, в которой есть технологии для производства этого препарата”, – заявил сенатор.

По информации издания, производить препарат начала компания Biomed Lublin. Его будут выпускать в виде раствора в ампулах для внутримышечного введения. Планируется, что первая партия составит 3 тыс. ампул, которые произведут за шесть недель. Первую дозу планируют ввести пациенту уже через восемь или девять недель.

Компания не сообщает сумму затрат на разработку. Известно, что на проект получили грант в размере 5 млн злотых (около 37 млн грн).

Препарат будет дополнительным средством, которое поможет ускорить процесс выздоровления, отмечает издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К концу сегодняшнего дня, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 21 974 080 человек. Жертвами COVID-19 стали 776 154 человека, выздоровело 13 934 497. Лидером по масштабу распространения вируса остаются США.