 

Киев предложил Тбилиси вернуть отозванного из-за Саакашвили посла

18.08.2020, 19:48, Новости дня

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов призвал Тбилиси вернуть в Киев посла, отозванного из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского Исполкома реформ, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вызывает сожаление, что грузинский посол (Теймураз Шарашенидзе был отозван в мае) пока остается в Тбилиси, это не способствует ситуации», – сообщил глава украинской дипломатической миссии.

По его словам, отношения стратегического партнерства между двумя странами не должны страдать из-за одного человека, даже если этот человек – экс-президент Грузии и житель Украины.

Долгов назвал отзыв посла грузинскими властями «серьезным шагом», однако при этом отметил, что отношения двух народов являются крепкими. Украинский посол также выразил надежду, что его грузинский коллега вскоре вернется в Киев.

Тбилиси в мае отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе после назначения Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ, и пока не намерен возвращать дипломата из-за регулярных вмешательств экс-президента в проведение октябрьских выборов в парламент Грузии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии. В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу. 



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