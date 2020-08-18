Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле

18.08.2020, 19:48, Новости дня

Многотысячные митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле.

Жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами «Мы за БАЦЬКУ», говорится в Telegram-канале агентства БелТА.

Отмечается также, что в митингах участвуют люди с красно-зелеными флагами Белоруссии, они держат плакаты с лозунгами «Беларусь не отдадим», «Мы здесь, чтобы защитить страну», «За мир в наших семьях», «Мы за батьку».

Напомним, ряд европейских лидеров ранее выступил с критикой в отношении Александра Лукашенко. Под этим давлением он провел уже два телефонных совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, подтвердившем готовность оказать Минску содействие в разрешении возникших проблем.

В воскресенье в Минске состоялся митинг сторонников Александра Лукашенко. Акция против действующего главы республики в этот же день собрала вдвое больше участников.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками, затем правоохранительные органы прекратили разгонять активистов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, один протестующий погиб.