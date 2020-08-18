 

В Беларуси нашли мертвым члена избирательный комиссии, который отказался подписать протокол

18.08.2020, 19:45, Новости дня

В Беларуси 29-летний директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шишмакова, отказавшийся подписать протокол о выборах, найден мертвым. Об этом сообщает издание “Наша Ніва”.

Тело мужчины нашли в реке. TUT.BY отмечает, что смерть директора музея не носит криминального характера, а обстоятельства его гибели похожи на суицид.

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на избирательном участке в Волковыске, которые отказались подписать протокол о выборах. Отец мужчины рассказал TUT.BY, что за Шишмакова протокол подписали другие люди.

Следующую после выборов неделю мужчина находился в отпуске, а 15 августа пришел на работу в музей. В конце дня он позвонил жене и сказал, что больше не хочет там работать, после чего пропал.

18 августа в центре Минска сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в поддержку Шишмакова. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов, отмечает TUT.BY.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. При этом из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения “Звяно” следует, что во время уличных протестов погибло не менее четырех человек. Министерство внутренних дел Беларуси 17 августа сообщило о смерти одного из протестующих в результате ДТП ночью 16 августа в Минске. Журналисты утверждают, что протестных акций в столице Беларуси в это время не было.

По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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