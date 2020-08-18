 

Сенатский доклад: Манафорт сотрудничал с российским агентом Константином Килимником

18.08.2020, 19:20, Новости дня

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт тесно сотрудничал с агентом российской разведки, который, возможно, был причастен к взлому и распространению электронных писем демократов во время выборов, заключил комитет Сената по разведке в двухпартийном докладе, который был опубликован во вторник.

Это первый случай, когда власти США назвали давнего партнера Манафорта Константина Килимника агентом российского правительства.

«Килимник быстро стал неотъемлемым участником деятельности Манафорта в Украине и России», – заявили авторы доклада, добавив, что они «сформировали тесные и прочные отношения, которые сохранились вплоть до выборов в США в 2016 году и после».

В 966-страничном докладе, который является результатом проведенного комитетом двухпартийного расследования, говорится, что контакты между штабом Трампа и оперативниками, связанными с российской разведкой, носили более глубокий и обширный характер, чем предполагалось ранее.

В докладе также утверждается, что по крайней мере двое участников встречи с Манафортом в Trump Tower в июне 2016 года – Джаред Кушнер и Дональд Трамп-младший – были связаны с российской разведкой более тесно, чем было известно ранее.

Авторы доклада также допускают возможность, что Манафорт был лично причастен к хакерской атаке на предвыборный штаб Хиллари Клинтон и последующей публикации похищенных материалов. По словам комитета, некоторые сведения указывают на то, что Килимник мог быть связан с этой операцией, которая проводилась под руководством ГРУ.

Комитет предупредил, что степень личной вовлеченности Манафорта в операцию сложно установить в силу отсутствия полной информации о многих разговорах между Манафортом и Килимником.

«Килимник поддерживал постоянные контакты с Манафортом до, во время и после киберопераций ГРУ и кампании влияния, однако комитет не получил надежных прямых доказательств того, что Килимник и Манафорт обсуждали операцию ГРУ по взлому и утечке», – говорится в докладе.



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