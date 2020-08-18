Препарат компании Vanda показал хороший промежуточный результат для лечения COVID-19

18.08.2020, 17:55, Новости дня

Состояние пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, улучшалось быстрее при лечении экспериментальным препаратом Vanda Pharmaceuticals, чем при приеме плацебо, заявила компания во вторник, ссылаясь на промежуточный анализ данных.

Акции американской фармацевтической компании в преддверии открытия торгов выросли на 10 процентов.

Компания планирует провести испытания с большей выборкой, чтобы определить, действительно ли препарат традипитант пользу госпитализированным пациентам с пневмонией.

Результаты исследования с участием 60 пациентов показали, что 14-дневный прием препарата помогает ускорить клиническое улучшение уже к седьмому дню. В дальнейшем планируется провести испытание на 300 пациентах.

Vanda получила лицензию на традипитант у компании Eli Lilly. Препарат также тестируют для лечения пареза желудка.