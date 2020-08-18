 

В ООН решили провести закрытую консультацию по ситуации в Белоруссии

18.08.2020, 17:48, Новости дня

Совет Безопасности ООН намерен обсудить во вторник в закрытом режиме ситуацию в Белоруссии по инициативе США и Эстонии, сообщил источник в организации.

«Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене (ориентировочно после 19.00 мск)», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что с инициативой обсуждения выступили США и Эстония.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал белорусские власти услышать обеспокоенность граждан.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Махонин: Музей истории пермского баскетбола можно считать по-настоящему народным

21.07 / Крестный отец Ефремова рассказал, почему актера нельзя считать преступником

15.07 / Первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19

17.07 / В РЖД назвали сроки возобновления пассажирского ж/д сообщения с Белоруссией

16.07 / По факту заражения детей коронавирусом в лагере под Кировом возбуждено дело

18.08 / Nokia заменит Sony Ericsson в фильмах про Джеймса Бонда

01.08 / Экономист сказал, когда рубль начнет расти

07.07 / Языковой закон не касается русского или других языков нацменьшинств

30.06 / Суд временно запретил издательство скандальной книги племянницы Трампа

06.08 / Боевики один раз совершили провокационный обстрел в зоне проведения ООС – штаб ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска