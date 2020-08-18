В ООН решили провести закрытую консультацию по ситуации в Белоруссии
18.08.2020, 17:48, Новости дня
Совет Безопасности ООН намерен обсудить во вторник в закрытом режиме ситуацию в Белоруссии по инициативе США и Эстонии, сообщил источник в организации.
«Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене (ориентировочно после 19.00 мск)», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что с инициативой обсуждения выступили США и Эстония.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал белорусские власти услышать обеспокоенность граждан.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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