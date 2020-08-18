В ООН решили провести закрытую консультацию по ситуации в Белоруссии

18.08.2020, 17:48, Новости дня

Совет Безопасности ООН намерен обсудить во вторник в закрытом режиме ситуацию в Белоруссии по инициативе США и Эстонии, сообщил источник в организации.

«Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене (ориентировочно после 19.00 мск)», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что с инициативой обсуждения выступили США и Эстония.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал белорусские власти услышать обеспокоенность граждан.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».