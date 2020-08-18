 

В МВД Беларуси заявили о гибели еще одного протестующего. Журналисты утверждают, что протестов во время его смерти не было

18.08.2020, 16:56, Новости дня

16 августа около 3.20 ночи на Партизанском проспекте в Минске (Беларусь) водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, погибший был участником массовых протестов, проходящих в последние дни в Минске.

По информации МВД Беларуси, непосредственно перед наездом молодой человек находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen, который предупредил пешехода об опасности и попросил его уйти с дороги на тротуар. Однако тот оставил его слова без внимания и через некоторое время попал под колеса Renault.

В то же время “Радыё Свабода” утверждает, что в 3.20 ночи 16 августа протестов уже не было и о каких-либо массовых мероприятиях в Минске не сообщалось.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. При этом из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения “Звяно” следует, что во время уличных протестов погибло не менее четырех человек.

По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что других выборов в стране не будет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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